Un omaggio a Caravaggio nel cuore del centro storico di Alghero. Dal 15 al 24 settembre gli spazi dell’Esperò Reial, la Torre di Sulis, ospiteranno la mostra personale del pittore algherese Carlo Ibba Sannia Nieddu, dedicata al grande maestro del chiaroscuro.

Ibba, conosciuto anche come Gibò, è da anni una presenza della scena artistica cittadina. Pittore legato ad Alghero e ai suoi luoghi, nel corso del tempo ha esposto in diversi spazi della città, dall’ex Circolo Marinai alla Torre di San Giovanni e alla stessa Torre di Sulis. Nelle sue precedenti esposizioni ha presentato lavori ad acrilico e acquerello, nature morte e opere caratterizzate da una forte componente figurativa.

La nuova personale porta il titolo “Omaggio a Caravaggio” e propone dunque un confronto con uno dei protagonisti assoluti della pittura italiana, attraverso lo sguardo e la sensibilità dell’artista algherese. L’iniziativa è promossa con il Comitato area San Paolo-Scaletta, con il sostegno della Fondazione Alghero e del Comune di Alghero. Ad accompagnare la mostra anche un momento musicale con Francesco Scognamillo e Raimondo Dore. La mostra sarà visitabile dal 15 al 24 settembre 2026 alla Torre di Sulis.

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