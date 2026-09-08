Si avvia alla conclusione a Quartu il ciclo degli incontri del Festival Argonautilus 2026 “Naviganti”che aveva preso il via tra la fine di luglio e agosto con il bagno di folla per Sigfrido Ranucci e Maria Laura Berlinguer. L’ultimo appuntamento è in programma sabato alle 21,30 all’ex Caserma di via Roma, con lo scrittore e giornalista Alessandro Carlini, autore di I battiti della montagna.

Il libro racconta un ritorno alla vita attraverso i sentieri dell’Appennino, delle Langhe e delle Alpi. Dopo una lunga malattia e un raro trapianto di cuore e rene, l’autore può finalmente realizzare il sogno atteso per oltre trent’anni: raggiungere quelle colline e quelle montagne che per tanto tempo aveva potuto soltanto immaginare dalle stanze d’ospedale. Ogni passo diventa così un dialogo con le persone e le storie che lo hanno preceduto: gli scrittori scoperti durante gli anni dell’attesa, le donne e gli uomini segnati dalle due guerre mondiali e, soprattutto, con la persona che, attraverso la donazione degli organi, gli ha restituito il tempo e il respiro del cammino. Carlini è giornalista e scrittore. La rassegna si svolge con il patrocinio del Comune e rientra negli appuntamenti di ViaConvento 2026, del CEPELL – Centro per il libro e la lettura, della Regione e della Fondazione di Sardegna.

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