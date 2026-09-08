Prova generale gratuita su smartphone del test di Professioni SanitarieL'Università di Sassari propone agli studenti il "SimulationDay"
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Venerdì 11 settembre torna theSimulationDay, la simulazione nazionale gratuita del test di ammissione ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie. L'Università di Sassari promuove l'iniziativa: gli studenti che si collegheranno all’app thefaculty potranno svolgere sul proprio smartphone una prova identica per struttura a quella ufficiale, ricevere immediatamente il punteggio e vedere la propria posizione in una classifica nazionale e di ateneo.
Il tempismo non è casuale: la prova ufficiale di ammissione si terrà mercoledì 16 settembre. La simulazione arriva quindi a cinque giorni dal test, nel momento in cui i candidati hanno più bisogno di capire dove sono e su cosa concentrare le ultime ore di studio. Il format è quello di una vera prova: quesiti di comprensione del testo e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica da risolvere in un tempo contingentato. Chi partecipa riceve al termine il proprio profilo di preparazione materia per materia e il ripasso mirato sugli errori commessi.
L’iniziativa nasce all’interno del POT “TOP”, il Piano di Orientamento e Tutorato ministeriale dedicato alle Professioni Sanitarie, che vede l’Università di Sassari lavorare in rete con una ventina di atenei italiani — tra gli altri Milano, Sapienza, Pavia, Parma, Trieste, Ferrara, Brescia, Catania, Tor Vergata, L’Aquila, Molise, Calabria. Per Uniss il referente del progetto è il professor Ciriaco Carru; l’adesione è stata formalizzata dal Dipartimento di Scienze Biomediche, diretto dalla professoressa Franca Deriu.
Non c’è una data di scadenza. Occorre scaricare gratuitamente l’app thefaculty da App Store o Google Play; accedere alla sezione “Preparazione al test di Professioni Sanitarie”. Venerdì 11 settembre, avviare la simulazione: si hanno 24 ore di tempo per svolgerla e per entrare in classifica. Al termine si ottiene punteggio immediato, confronto con i candidati di tutta Italia, ripasso personalizzato sugli errori.
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli studenti, indipendentemente dall’ateneo in cui sosterranno la prova.