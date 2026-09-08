Venerdì 11 settembre torna theSimulationDay, la simulazione nazionale gratuita del test di ammissione ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie. L'Università di Sassari promuove l'iniziativa: gli studenti che si collegheranno all’app thefaculty potranno svolgere sul proprio smartphone una prova identica per struttura a quella ufficiale, ricevere immediatamente il punteggio e vedere la propria posizione in una classifica nazionale e di ateneo.

Il tempismo non è casuale: la prova ufficiale di ammissione si terrà mercoledì 16 settembre. La simulazione arriva quindi a cinque giorni dal test, nel momento in cui i candidati hanno più bisogno di capire dove sono e su cosa concentrare le ultime ore di studio. Il format è quello di una vera prova: quesiti di comprensione del testo e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica da risolvere in un tempo contingentato. Chi partecipa riceve al termine il proprio profilo di preparazione materia per materia e il ripasso mirato sugli errori commessi.

L’iniziativa nasce all’interno del POT “TOP”, il Piano di Orientamento e Tutorato ministeriale dedicato alle Professioni Sanitarie, che vede l’Università di Sassari lavorare in rete con una ventina di atenei italiani — tra gli altri Milano, Sapienza, Pavia, Parma, Trieste, Ferrara, Brescia, Catania, Tor Vergata, L’Aquila, Molise, Calabria. Per Uniss il referente del progetto è il professor Ciriaco Carru; l’adesione è stata formalizzata dal Dipartimento di Scienze Biomediche, diretto dalla professoressa Franca Deriu.

Non c’è una data di scadenza. Occorre scaricare gratuitamente l’app thefaculty da App Store o Google Play; accedere alla sezione “Preparazione al test di Professioni Sanitarie”. Venerdì 11 settembre, avviare la simulazione: si hanno 24 ore di tempo per svolgerla e per entrare in classifica. Al termine si ottiene punteggio immediato, confronto con i candidati di tutta Italia, ripasso personalizzato sugli errori.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli studenti, indipendentemente dall’ateneo in cui sosterranno la prova.

© Riproduzione riservata