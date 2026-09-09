"Enrico Berlinguer: la vita, il pensiero, l’azione politica" è il titolo del ciclo di quattro seminari che si terrà a Sassari a partire da lunedì 14 settembre. L’iniziativa è promossa dall'Anpi (associazione nazionale partigiani d'Italia) in collaborazione con Fondazioni Enrico berlinguer e Futura Umanità. Il ciclo è curato da Alexander Höbel, docente di Storia contemporanea nell'Università di Sassari.

Tutti i seminari si svolgeranno alle ore 18.30 presso la sede Anpi in piazza Castello 11, a Sassari. Partecipazione gratuita per gli studenti.

Il primo appuntamento, quello del 14 settembre, ha per titolo: "L'apprendistato politico, dai moti del pane a Sassari alla Federazione Internazionale della Gioventù Democratica". Relatori Vindice Lecis e Vincenzo Colaprice.

GLI ALTRI SEMINARI – Il 5 ottobre il corso verterà su "Dirigente e segretario del PCI, la proposta del Compromesso Storico", relatore Alexander Höbel. Il 9 novembre seminario su "Il nuovo internazionalismo di Enrico Berlinguer", sempre coon Alexander Höbel.

Chiusura il 15 dicembre con "L'ultimo Berlinguer: alternativa democratica e rinnovamento del Pci". Relatore Guido Liguori.

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