Si è svolta ieri, domenica 6 settembre, a Fordongianus, la cerimonia conclusiva della V Edizione del Premio Letterario nazionale Forum Traiani. L’appuntamento, che negli anni si è affermato come uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel panorama culturale nazionale, ha richiamato al Centro Congressi del Sardegna Grand Hotel Terme numerosi autori, critici e appassionati di letteratura, per una serata che ha incoronato i migliori nomi della scena letteraria italiana contemporanea.

A rendere particolarmente significativa questa edizione per la Sardegna è stata la vittoria di Paolo Desogus, che si è aggiudicato la sezione Saggistica con l’opera “In difesa dell’umano. Pasolini tra passione e ideologia”. Un successo che porta il nome dell’isola sul podio più alto del premio, in una sezione che ha visto competere anche Nicola Fano e Fulvio Conti, entrambi saliti sul podio. Per quanto riguarda la Narrativa, il riconoscimento è andato a Domenico Conoscenti con il romanzo “Manomissione”, che ha preceduto nella classifica finale Adrian Bravi e Fabio Bacà, due nomi ormai consolidati nel panorama narrativo italiano. Nella sezione Poesia, invece, a trionfare è stata Beatrice D’Abbicco con la raccolta dal titolo provocatorio “La poesia non esiste”, che si è imposta davanti ad Anna Settevendemmie e Valentina Pasquon.

Non sono mancati, nel corso della serata, i premi speciali, pensati per valorizzare percorsi e figure che si sono distinti per originalità o impegno culturale. Il Premio Opera Prima è stato assegnato a Matteo Auciello per “Tecniche miste di trasformazione”, opera che segna un esordio già capace di farsi notare dalla giuria. Il Premio Speciale della Giuria ha invece premiato il critico letterario Andrea Cortellessa, riconosciuto per l’instancabile lavoro di divulgazione culturale e per la capacità di aprire nuove prospettive critiche, in particolare in riferimento all’opera di Pier Paolo Pasolini - un filo rosso che, non a caso, ha legato idealmente anche il libro vincitore della sezione saggistica. Infine, il Premio Forum Traiani per la Letteratura è stato conferito a Rosa Matteucci, definita dalla giuria “voce colta e dissacrante”, per una scrittura capace di rinnovare il sodalizio comico-tragico proprio della tradizione letteraria italiana, ponendo il corpo come via d’accesso al sacro.

A decretare i vincitori è stata la giuria tecnica del premio, presieduta da Massimo Onofri e composta da Alessandro Cadoni, Giovanna Caltagirone, Simona Campus, Carla Del Vais, Domenico Fadda, Monica Farnetti, Rosanna Simona Morace, Mario Lucio Marras e Filippo Sani. Una serata, dunque, ricca di nomi importanti e di riconoscimenti che hanno testimoniato, ancora una volta, la vitalità della scena letteraria italiana, con la soddisfazione particolare, per la Sardegna, di aver visto uno dei suoi autori premiato in un contesto di così ampio respiro nazionale.

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