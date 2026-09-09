La compagnia teatrale di Dolianova, fondata nel 2002 e diretta dal regista Nicola Michele, sarà nella capitale libanese dal 19 al 22 settembre per la rassegna internazionale organizzata dalla Tiro Association con il patrocinio del Ministero della Cultura del Libano.

Il Salto del Delfino metterà in scena lo spettacolo “Il principe e la rosa” ispirato a “Il piccolo principe” interpretato dal clown Fiore. L'opera teatrale, scritta e diretta da Nicola Michele, rilegge in chiave poetica il capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry. La scrittura scenica esplora il legame tra il Piccolo principe e la Rosa, trasformando il mito letterario in un viaggio visivo ed emotivo universale.

«La scelta di portare questa produzione a Beirut, partendo dal cuore del Mediterraneo, assume un significato profondo – afferma il regista Nicola Michele - in un territorio storicamente segnato da complessità geopolitiche la storia del Piccolo Principe diventa un manifesto di empatia, cura dell'altro, e un ponte per la cooperazione culturale».

Il Lebanon Theater Festival è uno degli scenari culturali più importanti del Medio Oriente. All’edizione di quest’anno saranno presenti, insieme all’Italia, artisti provenienti da Marocco, Grecia, Algeria e Iraq.

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