Uno dei quattro epicentri originali del capoluogo, tra i cui caratteristici vicoli si nasconde una lunga storia tra arte e fede: con la fine dell'estate riprendono a Cagliari le visite tematiche e guidate nel centro storico, con Ichnussa Archeo Tour che riaccoglie i visitatori per "Culto e arte a Stampace". In una durata di circa due ore e con possibilità di partecipare solo su prenotazione, il tour ha inizio giovedì 10 alle 19 dalla Torre dello Sperone di via Ospedale 1.

Il focus viene quindi posto su un rione storicamente noto in città come "quartiere degli artisti", e proprio qui nel quindicesimo secolo ebbe a formarsi la celebre "Scuola di Stampace", il più importante movimento artistico dell'era rinascimentale in Sardegna, nato sulla spinta delle botteghe appartenenti alla famiglia Cavaro e tutt'oggi documentato dai numerosi retablos diffusi nelle cappelle di tutta l'Isola.

Stampace è anche una zona profondamente legata al culto e ai riti: basti pensare che in passato ben quindici chiese affollavano il panorama rionale, alcune risalenti anche a ben prima del 1263. Il passare dei secoli ha però cancellato la memoria e, spesso e volentieri, anche le fondamenta di questi edifici sacri, ponendosi oggi la necessità di mantenere vivo il ricordo della Cagliari di un'altra epoca, grazie pure alla visita curata dalla guida regionale Carla Perra.

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