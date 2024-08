Ancora una volta bacche, alcool e zucchero. Il mirto sarà protagonista della tradizionale e sempre apprezzata sagra dedicata a questo prodotto. L’appuntamento con “Ollastra in mirto” è per domenica 18 agosto, in piazza Europa, evento organizzato dalla Pro loco locale e dall’amministrazione comunale.

A fare da contorno alla degustazione del mirto anche malloreddus alla campidanese e maialetto arrosto, menù ideale per i turisti in vacanza.

Il centro storico del paese per l’occasione si trasformerà in un ristorante a cielo aperto. Ma non solo cibo.

La serata sarà animata dalle 21.30 dallo spettacolo etno-folk dei Drinnidas, con Alessandro Nonnis all’organetto, la voce di Alessandro Magrini, Gabriele Straullu alla trunfa, e Aurelio Sechi alla batteria. Si tratta di un appuntamento diventato tradizione che da anni attira tantissimi cittadini dei paesi limitrofi e non solo. Lo scorso anno erano stati preparati circa mille pietanze. Quest'anno, come dicono gli organizzatori della manifestazione, si attendono molte più persone. L’evento è organizzato anche con il supporto della Regione.

