Un oro olimpico in Sardegna, ma nella scienza che si occupa dei numeri.

Enrico Floris, studente nella quarta del Liceo Sportivo del Canopoleno di Sassari, ha vinto Gioiamathesis nella categoria riservata ai ragazzi di 17 e 18 anni.

Era l'edizione numero 31 delle Olimpiadi di Matematica, aperte ai ragazzi dai 5 ai 18 anni. L'evento dei giochi logici linguistici matematici per studenti di scuole di ogni ordine e grado promuove scambi interculturali, organizza convegni, collabora per rassegne culturali con enti locali, seminari per la divulgazione della didattica matematica, producendo e fornendo sussidi didattici.

Nella categoria di Enrico Floris erano un centinaio i finalisti, ma lo studente del Canopoleno di Sassari ha sbaragliato la concorrenza, migliorando gli ottimi piazzamenti nelle Olimpiadi precedenti.

Una dimostrazione, se mai ce ne fosse stato bisogno, che i risultati si raggiungono con il talento e la qualità dei percorsi formativi.

