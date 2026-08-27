Dal 4 al 24 settembre, Spazio Holo ospita RESPONSE, la mostra fotografica collettiva nata dall’omonima open call promossa insieme ad Arizona, scuola di fotografia e creatività fondata da Irene Ferri, curatrice dell’evento insieme a Giovannella Pirina. «L’open call RESPONSE, e la mostra che ne consegue –spiegano le due curatrici - è nata come antidoto per uscire dal loop di copia e incolla moderno a cui i social media ci hanno abituato».

E proprio da un’idea semplice quanto attuale che parte il progetto: mettere in discussione il meccanismo della copia e della riproduzione che, soprattutto attraverso i social media, rischia di rendere sempre più omologato lo sguardo sulla realtà. Così i fotografi selezionati sono partiti da uno scatto, ricevuto come punto di partenza, e realizzato una nuova immagine. Il risultato è una raccolta di lavori che non cerca la replica, ma la trasformazione. Le opere entrano così in relazione tra loro e costruiscono un vero e proprio dialogo fotografico, in cui ogni immagine è allo stesso tempo risposta e nuova domanda.

La selezione è avvenuta tra oltre 100 scatti arrivati da fotografi e fotografe da tutta Italia, a testimonianza dell'interesse suscitato dall'open call e della volontà di confrontarsi con un processo creativo diverso dal consueto. Arizona, la scuola online fondata da Irene Ferri, fotografa, artista e docente, accanto alla dimensione formativa, si propone come uno spazio di esplorazione personale, attraverso corsi dedicati alla creatività, alla comunicazione e alla fotografia con l’obiettivo di aiutare le persone a riscoprire parti di sé rimaste in secondo piano o mai esplorate, utilizzando la creatività come strumento per tornare in contatto con il proprio sguardo e con la propria identità. All’interno dell’hub creativo Spazio Holo, in via Seychelles, l’inaugurazione è in programma venerdì 4 settembre, a partire dalle 19.00. La serata proseguirà alle 20.00 con una visita guidata insieme alla curatrice Irene Ferri e ai fotografi esposti, un momento pensato per entrare nel processo creativo che ha portato alla nascita delle opere. Dalle 20.30, spazio alla musica con il dj set.

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