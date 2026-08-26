È stato annullato il concerto “Per un’ora d’Amore – 50th Celebration”, che questa sera, mercoledì 26 agosto, avrebbe dovuto portare sul palco de Lo Quarter di Alghero Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale nell’ambito della programmazione di JazzAlguer.

A comunicarlo è l’organizzazione della rassegna. La cancellazione dell’appuntamento è dovuta al perdurare dell’indisponibilità dell’artista, che non consente lo svolgimento dello spettacolo.

Per gli spettatori che avevano già acquistato il biglietto è previsto il rimborso del ticket. Gli interessati saranno contattati direttamente da Mailticket Italia, che fornirà le indicazioni necessarie per ottenere la restituzione dell’importo versato.

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