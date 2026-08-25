Parte oggi, 25 agosto, la quarta edizione di Pula Letteraria, il festival che fino al 29 agosto porta libri, autori e grandi protagonisti della cultura nella suggestiva cornice del sito archeologico di Nora. Al centro di questa edizione c'è il tema del viaggio, inteso non soltanto come percorso fisico e geografico, ma anche come esperienza interiore, ricerca, memoria e trasformazione.

La manifestazione è organizzata dalla Fondazione Pula Cultura Diffusa in collaborazione con il Comune di Pula. La direzione artistica è affidata ancora una volta a Dario Vergassola, che accompagnerà il pubblico negli incontri con la sua consueta ironia e leggerezza.

Si parte con tre giornate di anteprima, le Open Sessions, in programma oggi, domani e giovedì 27 agosto, dalle 18, all'interno del sito archeologico di Nora. Un calendario dedicato agli incontri ravvicinati tra lettori, autori e moderatori.

Oggi saranno protagonisti Tamara Pes, con Memorie di un bottone, Francesco Carofiglio, autore di Tutto il mio folle amore, e Paolo Roversi, con E così per non morire. In programma anche gli incontri con Gabriele Calvisi, autore di Funtana Raminosa, ed Ennio Meloni, autore de La candela del minatore.

Domani, mercoledì 26 agosto, toccherà a Melania Muscas, con Il sangue degli immortali. Sherden II, Ottavio Olita, con La stupidità madre dell'odio, Graziella Monni, con La ragazza della solitudine, ed Elias Mandreu, con Se Dio vuole. E i carabinieri lo permettono.

Giovedì 27 agosto saranno invece protagonisti Davide Piras, autore di Femmenella, Gianni Usai, con La sola notte, Luca Tolu, con Bentu Malu, e Antonio Boggio, autore di Nero Mediterraneo.

Il festival entrerà nel vivo venerdì 28 e sabato 29 agosto, con gli appuntamenti distribuiti su due palchi. Alle 18, all'ingresso del sito, affacciato sulle rovine e sul mare, spazio agli incontri dedicati alla genesi delle opere. Alle 21, nel suggestivo scenario del Foro Romano, spazio invece ai grandi talk serali.

Venerdì 28 agosto, alle 18, sono in programma le presentazioni con Daemonium, Roberto Pili e Patrizia Marras. Alle 21 arriveranno sul palco Geppi Cucciari, Paolo Mieli e Massimo Giletti.

Sabato 29 agosto, alle 18, gli incontri saranno con Maria Laura Berlinguer, Marco Bonini, Anthony Muroni e Claudia Sarritzu. La serata conclusiva, alle 21, vedrà protagonisti Antonella Lattanzi, Giovanna Botteri e Fausto Biloslavo.

La quarta edizione segna inoltre il debutto del Premio Internazionale Pula Letteraria, concorso dedicato alla narrativa edita e inedita. A presiedere la giuria sarà lo scrittore Francesco Abate.

Per cinque giorni, dunque, il sito archeologico di Nora si trasforma ancora una volta in un grande palcoscenico culturale, dove la letteratura incontra la storia e il paesaggio.

© Riproduzione riservata