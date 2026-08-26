Sarà Nino Buonocore il protagonista del tredicesimo appuntamento di JazzAlguer. Sabato 29 agosto, alle 21, il palco de Lo Quarter ospiterà uno degli autori più raffinati della musica italiana con “In Jazz 6tet”, progetto che rilegge in chiave jazzistica quarant’anni di carriera, con due ospiti d’eccezione: Max Ionata al sax e Flavio Boltro alla tromba.

Buonocore, autore, produttore e arrangiatore, porterà ad Alghero un repertorio che attraversa alcuni dei suoi brani più conosciuti, da “Scrivimi” a “Rosanna” e “Abitudini”, trasformati attraverso nuovi arrangiamenti, improvvisazioni e incursioni nel jazz.

Sul palco, insieme a Buonocore alla voce e alla chitarra, ci saranno Alfonso Deidda al pianoforte, Antonio De Luise al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria, ai quali si aggiungeranno Ionata e Boltro ai fiati.

Il rapporto di Buonocore con il jazz attraversa del resto gran parte della sua produzione. Fondamentale l’incontro con Chet Baker, coinvolto nel 1988 nella realizzazione dell’album “Una città tra le mani”, così come le successive collaborazioni con musicisti internazionali quali Bernard “Pretty” Purdie, Anthony Jackson, Chuck Rainey, Tony Levin, Paulinho Da Costa e Gregg Bissonette.

“In Jazz 6tet” è diventato anche il primo disco dal vivo dell’artista in quarant’anni di carriera, registrato nel 2020 all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Il concerto rientra nella nona edizione di JazzAlguer, organizzata dall’associazione culturale Bayou Club Events con la direzione artistica di Massimo Russino.

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