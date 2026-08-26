Si avvia alla conclusione la quindicesima edizione di “Liberamente sopra le righe”, la rassegna letteraria organizzata dall’associazione culturale Liberamente Me. Dopo il successo di pubblico degli incontri con Gad Lerner e Maurizio De Giovanni, il cartellone chiude con un appuntamento dedicato alla filosofia e ai temi della società contemporanea.

Giovedì 27 agosto, alle 21.30, nella piazzetta della chiesa di San Giovanni Battista a Cannigione, sarà protagonista Umberto Galimberti. Il filosofo e saggista terrà la lectio magistralis “L’Io e il Noi: il primato della relazione”, una riflessione sui legami umani, sulle dinamiche affettive e sul valore del confronto con l’altro. A dialogare con Galimberti sarà Maria Antonietta Azara, presidente dell’associazione Liberamente Me, che accompagnerà il pubblico in un percorso dedicato al rapporto tra identità individuale e dimensione collettiva.

L’incontro, a ingresso libero, rappresenta l’ultimo appuntamento della XV edizione della rassegna. L’iniziativa è promossa in collaborazione con la Regione Sardegna e, per il Comune di Arzachena, con il delegato alla Cultura Giovanni Carta. Una chiusura affidata a una delle voci più note del pensiero filosofico italiano, chiamata a interrogarsi sul significato della relazione in una società sempre più segnata dall’individualismo.

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