Nella calda e afosa estate sangavinese, avara di proiezioni cinematografiche, arriva la rassegna teatrale ‘gratuita in lingua sarda ‘A sa friscura’, organizzata dall’associazione ‘Chen’e Sentidu’ e che si svolgerà fino al 6 settembre nel cortile della casa Mereu a due passi dal Comune con inizio degli spettacoli alle 21. Il primo appuntamento domenica 23 con la commedia ‘Una cosa chi no moridi mai’ della compagnia ‘Chen’e Sentidu’ ha riscosso un grande successo di pubblico con ripetuti applausi. Ora sabato 29 saliranno sil palco gli attori della Special Company di Sestu con ‘Po curpa de mamma tua’. Il 30 sarà il turno della compagnia Su Stentu di Serramanna con ‘Mundiccu Frucaxia’. Sabato 5 gli attori della ‘Quartaparete’ di Cagliari porteranno sulla scena ‘Bianculla’. Infine il 6 lo spettacolo ‘Pan’e presta’ con la filodrammatica guspinese.

La rassegna è organizzata dalla compagnia ‘Chen’e Sentidu’ presieduta da Tonina Fois Inconis e nata nel 2016. Il sodalizio tratta tantissimi temi di valenza sociale come la dipendenza del gioco d’azzardo, il problema dei sofferenti mentali e dell’usura per citare alcuni esempi. Tutti gli attori recitano con grande passione e formano una bella famiglia.

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