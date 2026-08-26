Cambio di location per l’atteso appuntamento con Umberto Galimberti, in programma questa sera, alle ore 21:30, nell’ambito della XV edizione del Festival Culturale LiberEvento.

La lectio magistralis del filosofo, inizialmente prevista al Parco Pubblico di Sarroch, si svolgerà invece a Villa Siotto. La modifica è stata comunicata dagli organizzatori nelle ultime ore.

Galimberti sarà protagonista dell’appuntamento conclusivo del festival con la lectio dal titolo “Scuola e famiglia. L’educazione delle nuove generazioni”, un tema particolarmente attuale che mette al centro il rapporto tra educazione, famiglia e società e le sfide che accompagnano la crescita delle nuove generazioni.

L’incontro rappresenta il gran finale della XV edizione di LiberEvento, festival che anche quest’anno ha portato in Sardegna incontri, riflessioni e protagonisti del mondo della cultura e del pensiero.

Per chi intende partecipare all’appuntamento di questa sera, dunque, è importante prendere nota della variazione: l’incontro con Umberto Galimberti si terrà a Villa Siotto, a Sarroch, alle ore 21:30.

Un ultimo appuntamento che chiude il programma del festival con una delle figure più note del panorama filosofico e culturale italiano.

© Riproduzione riservata