Proseguono gli appuntamenti della quattordicesima edizione della rassegna letteraria estiva Sul filo del discorso organizzata a Olbia, nel piazzale dell'ex Scolastico a partire dalle 21:30, dalla Biblioteca civica simpliciana e dall'assessorato alla Cultura.

Nel salotto culturale all'aperto, questa sera va in scena ‘Lu santo jullare Francesco’, capolavoro di Dario Fo e Franca Rame, diretto da Giorgio Gallione e interpretato da Ugo Dighero: un viaggio ironico e poetico nella figura di San Francesco, raccontato attraverso la libertà espressiva del teatro di Fo.

Dopodomani, la rassegna, riconosciuta a livello regionale per la sua capacità di portare la cultura fuori dai luoghi tradizionali, ospita il reading musicale ‘Gli indegni, quasi un musical’ di e con Francesco Abate, tratto dal suo ultimo libro: tra le note di Renzo Cugis, Fabio Farigu e Betti Manca, lo scrittore e giornalista porta sul palco la narrazione vagabonda degli anni Ottanta.

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