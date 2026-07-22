Nuraghe Santu Antine di Torralba: l'omaggio a De André dei Crêuza de mäNuova tappa per il Festival delle Bellezze. L’appuntamento è per venerdì 24 luglio
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I versi del Faber davanti al nuraghe Santu Antine di Torralba. Venerdì 24 luglio alle 21 il 9° Festival delle Bellezze propone la serata dal titolo "Lughes e Boghes in Sa Domo de su Re" che avrà per protagonisti i Crêuza de mä, band che omaggia Fabrizio De André. L'ingresso è gratuito.
La rassegna ideata dal maestro Vincenzo Cossu nel 2018 è curata dall'Associazione Insieme Vocale Nova Euphonia, diretta dallo stesso Cossu, che aprirà il concerto tra sonorità dell'isola, colonne sonore, pop e world music.
Nel corso della serata ci sarà anche un momento dedicato alle vittime della strage di via D'Amelio, di cui ricorre in questi giorni il 34° anniversario. Interverrà il presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione Calaresu di Sassari, maresciallo avvocato Enrico Cossu, che offrirà una testimonianza delle proprie esperienze anche in terra siciliana.