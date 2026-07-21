Il Medio Oriente in ebollizione, la Cina che avanza, la crisi delle democrazie e il ruolo del capitalismo. Sono i temi caldi che tratterà l'ottava edizione del festival di letteratura giornalistica Liquida. Saranno ben 15 gli ospiti che si alterneranno tra il 30 luglio e il 2 agosto sul palco allestito alle spalle della basilica di Saccargia.

Ampio spazio sarà inoltre dedicato alla difesa della libertà di stampa, ai temi dell’inclusione sociale e all’impatto pervasivo della tecnologia sulle nostre vite, sospese tra le grandi illusioni della rete e la dipendenza dai display.

Gli ospiti: Ilan Pappé, Ramzy Baroud, Riccardo Luna, Maria Elena Delia, Emanuela Pala, Giovanni Mari, Carlo Verdelli, Laura Silvia Battaglia, Pino Arlacchi, Victoria Karam, Sara Lucaroni, Pino Casamassima, Lorenzo Tecleme, Goffredo Buccini ed Elena Testi.

Giovanni Scanu, consigliere del Comune di Codrongianos con delega alla Cultura e ideatore di Liquida, sottolinea: «Siamo felici di consolidare la crescita di un festival che fa della qualità dell’informazione e del pluralismo delle voci i suoi principi fondanti. Liquida si conferma un punto di riferimento fondamentale per la cultura e la comunicazione giornalistica in Sardegna e non solo, richiamando da tutta l’Isola un vasto pubblico interessato a comprendere le dinamiche del nostro presente, non sempre facili da decifrare».

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