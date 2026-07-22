Ogni estate ha i suoi capi simbolo, ma quella del 2026 sembra avere una parola d'ordine: ritorno. Alcuni grandi classici del guardaroba estivo stanno vivendo una nuova stagione di successo, rivisitati con tagli contemporanei, colori inediti e abbinamenti sempre più versatili. Dai pois alle camicie oversize, passando per i parei, ecco i trend destinati a dominare spiagge, città e social.

Il grande ritorno dei pois

Romantici, eleganti e intramontabili. I pois si riprendono la scena dopo alcune stagioni in secondo piano e tornano su abiti lunghi, gonne, camicie, bikini e accessori. Se un tempo erano legati soprattutto all'estetica anni Cinquanta, oggi vengono reinterpretati in chiave minimal e contemporanea. La versione più gettonata resta quella in bianco e nero, ma non mancano varianti nei toni del rosso, del marrone, del blu e del verde salvia. Anche le dimensioni cambiano: i micro pois regalano un effetto raffinato, mentre quelli maxi diventano protagonisti del look.

Camicie oversize, il capo passe-partout

Se c'è un indumento che non può mancare nel guardaroba estivo è la camicia oversize. Fresca, comoda e incredibilmente versatile, può essere indossata praticamente ovunque. Aperta sopra il costume per un aperitivo in spiaggia, annodata in vita con un paio di shorts, infilata nei pantaloni di lino per un look più ricercato o portata come mini dress con una cintura: è uno di quei capi capaci di adattarsi a ogni occasione. I modelli più richiesti sono in lino, cotone leggero e popeline, nei classici toni del bianco, dell'azzurro e del beige, ma anche nelle versioni a righe o in colori pastello.

Il pareo esce dalla spiaggia

Per anni è stato considerato un semplice accessorio da mare. Oggi il pareo cambia identità e diventa un vero protagonista del guardaroba estivo. Le influencer lo trasformano in abito monospalla, top, gonna lunga o foulard, dimostrando quanto possa essere versatile. Basta un nodo nel punto giusto per ottenere un look completamente diverso. Realizzati in cotone, lino o tessuti leggeri e stampati, i parei si indossano anche in città, magari abbinati a sandali bassi, una borsa in rafia e gioielli essenziali.

Lino protagonista

Tra i tessuti continua a dominare il lino, scelto per la sua leggerezza e la capacità di mantenere una piacevole sensazione di freschezza anche nelle giornate più calde. Completi coordinati, pantaloni ampi, gilet e blazer destrutturati confermano la tendenza verso uno stile rilassato ma curato.

Borse in rafia e accessori naturali

Le borse intrecciate non sono più un'esclusiva della spiaggia. Quest'estate si indossano anche con abiti eleganti e look cittadini, insieme a cinture in corda, cappelli di paglia e sandali in pelle dal design essenziale.

Colori neutri e accenti vitaminici

Accanto ai classici bianco, panna, burro e sabbia trovano spazio tocchi più vivaci come rosso pomodoro, giallo burro, verde pistacchio e azzurro cielo, utilizzati per dare carattere anche agli outfit più semplici.

Il filo conduttore? Comfort e versatilità

Più che seguire mode passeggere, l'estate 2026 punta su capi facili da indossare, da combinare tra loro e adatti a contesti diversi. Il risultato è un guardaroba essenziale, fatto di pochi pezzi ma capaci di accompagnare l'intera giornata, dalla spiaggia alla cena, senza rinunciare allo stile.

(Unioneonline/D)

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