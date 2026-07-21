Uno ha scritto "Sardinia Blues" e anche la trilogia "Sardinia Noir". L'altro al blues radicale e moderno ci è arrivato partendo dal jazz. Insieme sono pronti a raccontare una breve storia del giallo isolano negli ultimi decenni. Lo scrittore Flavio Soriga e il musicista Matteo Leone saranno protagonisti mercoledì a Martis (Piazza Regina Elena, ore 21.15) per l'Ethno's Festival Letterario.

L’evento dal titolo "Ballate di guardie e ladri - Breve storia del giallo sardo anni Zero" approfondirà nomi importanti della letteratura sarda come Giulio Angioni, Salvatore Mannuzzu, Luciano Marrocu, Giorgio Todde e Marcello Fois. I loro libri, collocabili nella nicchia del romanzo d’indagine, verranno esplorati da Soriga e Leone in un racconto di un’ora che analizzerà le modalità e le motivazioni per le quali il giallo sardo d’autore è riuscito ad affermarsi nel panorama nazionale tra la fine del Novecento e l’inizio di questo secolo.

A seguire, Flavio Soriga presenterà il suo nuovo romanzo in uscita "Omicidio a Villapedrosa". Lo scrittore di Uta, vincitore del Premio Italo Calvino, torna a calcare le scene della letteratura con un’opera noir incentrata sull’omicidio di Antonio Maria Monni, avvenuto nella località immaginaria di Villapedrosa, situata sulla costa occidentale della Sardegna.

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