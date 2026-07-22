Un dialogo visivo attorno ai processi di sfruttamento del territorio isolano, ormai pronto per essere restituito al pubblico: dal 23 al 25 luglio il Villanova Market di via Sulis 77, a Cagliari, ospita la mostra collettiva pop-up "Fuori Tutto" firmata dal collettivo Transhumanza e dall'artista Alberto Fanni, con introduzione di Anna Pirisi. Non soltanto esposizione, ma anche visita guidata, escursione alla Sella del Diavolo e talk sulla militarizzazione del territorio, a completare l'iniziativa. Inoltre, nelle tre giornate resta disponibile per l'acquisto il catalogo realizzato per "Fuori Tutto".

In una riflessione profonda e dedicata, che va a connettere diverse pratiche artistiche e questioni sociali, ambientali e politiche contemporanee, "Fuori Tutto" indaga sulle numerose maniere di appropriazione e trasformazione della Sardegna in molteplici ambiti. Dalla turistificazione alla contestata presenza delle basi militari, passando anche per le forme di resistenza portate avanti quotidianamente dalla popolazione, i temi della mostra si ampliano all'interno delle attività parallele nell'idea di scambiare visioni e idee nuove anche attraverso l'arte.

L'inaugurazione di giovedì 23, in programma alle 19, ha inizio con l'offerta di una visita guidata tra le opere esposte, con la mostra che resta visitabile venerdì e sabato in due fasce orarie, prima dalle 10 alle 14:30 e poi dalle 17 alle 23:30. Si prosegue venerdì con ritrovo alle 18:30 nel parcheggio di Marina Piccola, per la passeggiata all'ombra del promontorio cagliaritano di "Camminare lungo i bordi" a cura di Giacomo Spanu, ricercatore in geografia politica e urbana all'ateneo del capoluogo.

Ultimo in calendario è l'incontro di sabato alle 19 in piazza san Giacomo, che vede protagoniste Aide Esu (sociologa dell'Università cittadina) e la ricercatrice in geografia Alice Salimbeni (dal College di Dublino) in "Violare gli spazi. Militarizzazione in tempo di pace e resistenza locale", realizzato insieme a Laboratorio Villanova e Bar Yaqqu.

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