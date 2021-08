A pochi chilometri da Cagliari, ai piedi del massiccio dei Sette Fratelli, in comune di Quartucciu, è presente una tomba di giganti, chiamata “Sa domu e s’orku”, la casa dell’orco. Abbandonata la strada, la si vede comparire immersa nel verde della macchia mediterranea e avvicinandosi a lei è come compiere un viaggio nel tempo. Monumento ben conservato, si trova in uno dei luoghi più bui dell’area metropolitana di Cagliari e lo staff del Planetario de L’Unione Sarda ha avuto modo in varie occasioni di osservare e fotografare il cielo stellato e la Via Lattea da quel sito ricco di fascino.

Per la prima volta, il Planetario de L’Unione Sarda ha organizzato una serata di osservazione da questa Tomba dei Giganti, protagonisti la volta celeste e gli oggetti visti al telescopio. Nell’evento “L’Universo dalla Tomba dei Giganti” si inizierà un viaggio nello spazio e nel tempo, puntando le stelle con un laser rappresentando le costellazioni e raccontando i loro miti antichi.

Ci si interrogherà sul cielo del popolo nuragico e, puntato un potente telescopio verso il cielo, si potranno ammirare Saturno, Giove e, complice l’assenza della Luna, lontani ammassi stellari, nebulose e stelle doppie. Un’occasione unica per vedere con i propri occhi oggetti lontani migliaia di anni luce.

L’evento inizierà alle 21:15 con termine alle 24. La partecipazione è su prenotazione e il costo del biglietto è di 10 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni: 0706013552.

