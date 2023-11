Sono tornati finalmente al loro posto i cavallini di Costantino Nivola, posizionati nel playground delle Wise Towers nell'Upper West Side di New York. Dopo essere stati danneggiati nel marzo di due anni fa, sono stati rimossi e infine sottoposti a un restauro.

Le opere fanno parte del progetto artistico e sociale realizzato dall’artista di Orani e da Richard Stein 60 anni fa.

I cavallini in cemento – ispirati ai cavalli a dondolo dell’infanzia – erano stati staccati di netto, a colpi di mazza e portati poi su una ruspa in un magazzino. Non un atto di vandalismo ma l’attuazione di un piano di rinnovamento dell’area. Situazione che aveva sollevato in Sardegna, ma non solo, un’ondata di indignazione tanto da essere al centro dell’attenzione del Consiglio regionale e poi del Parlamento.

Grazie alla Fondazione Nivola, presieduta da Giuliana Altea, erano state individuate le parti mancanti attraverso un modello digitale. Adesso i cavallini sono di nuovo al loro posto. «Questo è uno dei rari casi – commenta Altea – in cui l’intervento di una fondazione che opera per la tutela dell’eredità del patrimonio culturale di un artista ottiene risultati concreti. Fondamentale inoltre si è rivelato il ruolo dei social network che hanno rilanciato a gran voce il nostro appello per quanto accaduto. Questo non fa altro che confermare quanto la memoria di Nivola sia viva in tante persone».

