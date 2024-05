Nuovo appuntamento a Casa Cultura a Neoneli. Domani 31 maggio, alle 18 si terrà la conferenza dal tema “S’istadu de salude de su sardu. Impreos e biatzesa de sa limba istòricu-identitària a dies de oe” a cura del giornalista, traduttore e interprete Antoni Nàtziu Garau. «La conferenza – spiegano gli organizzatori - intende essere un momento di confronto sullo stato di salute della lingua sarda, sulle sfide e le opportunità legate alla sua valorizzazione al giorno d’oggi».

Durante l’incontro, Antoni Nàtziu Garau analizzerà le dinamiche sociolinguistiche che influenzano l’uso del sardo, evidenziando le problematiche legate alla sua trasmissione intergenerazionale e alle politiche linguistiche. Si discuterà anche delle iniziative culturali e educative che possono contribuire a mantenere viva la lingua e delle strategie per promuoverne l’uso quotidiano. La conferenza sarà arricchita da interventi di esperti e studiosi della lingua sarda, che condivideranno le loro esperienze e ricerche.

Sarà inoltre un’occasione per il pubblico di porre domande e partecipare attivamente alla discussione, contribuendo con le proprie riflessioni e suggerimenti. L’evento si propone di sensibilizzare sull’importanza del sardo come patrimonio culturale e identitario, ma anche di stimolare un dibattito costruttivo su come affrontare le sfide future per garantirne la vitalità. L’ingresso è libero.

