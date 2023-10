Si è costituita ufficialmente la Fondazione Parte Montis tra i comuni di Masullas, Pompu, Siris e Morgongiori.

Istituita per consolidare e coordinare gli sforzi dei Comuni coinvolti, si occuperà della gestione di 5 musei, un albergo diffuso e un affittacamere, un infopoint territoriale, diversi siti archeologici, due CEAS, un centro visite, il Giardino botanico del Monte Arci e il Parco dell'Ossidiana di “Conca Cannas”.

Inoltre, dovrà promuovere e organizzare escursioni e visite guidate in tutto il territorio del Monte Arci.

A sottoscrivere la partnership i primi cittadini di Pompu, Moreno Atzei, Masullas, Ennio Vacca (eletto anche presidente della fondazione), Morgongiori, Paolo Pistis, e Siris, Emanuele Pilloni.

«Un altro passo è stato fatto – dichiara Vacca - Con la firma è stata formalmente costituita la prima Fondazione Culturale intercomunale della Sardegna. Per la prima volta quattro comuni si uniscono per promuovere in forma associata il proprio patrimonio storico, culturale e ambientale».

«Altro obiettivo e non secondario – prosegue Vacca – è favorire lo sviluppo sociale ed economico nei nostri comuni per arginare e contrastare lo spopolamento, cercando di invertire il fenomeno attraverso nuove opportunità di lavoro».

A breve sarà messo online il sito istituzionale fondazionepartemontis.it e saranno aperte le pagine social su Facebook e Instagram.

© Riproduzione riservata