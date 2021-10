Sarà la voce della Sardegna e della musica mediterranea, la cantante Elena Ledda con il suo Ensemble, ad aprire, domani sera nel Duomo di San Marco a Pordenone, la 30esima edizione del Festival Internazionale di Musica Sacra.

L’iniziativa è in programma fino al 20 dicembre, con 17 eventi concertistici nel cartellone diretto da Franco Calabretto e Eddi De Nadai.

"Mater - madre" il filo rosso tematico intorno al quale si avvicenderanno grandi artisti, progetti e scritture musicali originali di autori del nostro tempo.

Dopo "Mamma Nosta Soberana", il concerto inaugurale con Elena Ledda Ensemble, l’appuntamento è il 16 novembre con il soprano Roberta Mameli nell'esecuzione di pagine musicali di Mauro Montalbetti dedicate a Teodora, l'imperatrice bizantina santa per la chiesa Ortodossa E poi, il 29 novembre, sarà la volta di “Mater”, sette meditazioni per voci e oboe scritte dal compositore Carlo Galante.

Il 6 dicembre sarà il celebre direttore d'orchestra italo israeliano Nir Kabaretti, direttore musicale della Santa Barbara Symphony in California, a dirigere la FVG Orchestra con “Flower in the Desert”, per la voce del contralto Sonia Prina. L’organista tedesco Ludger Lohmann sarà invece in scena fra il 3 e il 5 dicembre a Udine, Pordenone e Spilimbergo.

Il mezzosoprano Cecilia Bernini il 12 dicembre si esibirà in Stabat Mater, una ripresa del lavoro di Daniele Zanettovich.

(Unioneonline/v.l.)

