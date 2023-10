Si chiama "FestivalGal" l'evento all'insegna della musica, della natura e della convivialità che si terrà domenica 8 ottobre, nello scenario della Basilica di Nostra Signora di Tergu, e voluto dal Gal Anglona Coros in collaborazione con la Scuola di musica Giuseppe Verdi di Alghero.

La manifestazione rientra all'interno del programma di valorizzazione territoriale che il Gal porta avanti da diverso tempo, e che racchiude nel brand “Terre che rigenerano”.

Alle 17.30 si terrà un concerto che vedrà protagonisti Anna Vilardi al violino, Simone Sassu al pianoforte, e i gruppi corali Aps di Nulvi, Coro Cuncordu di Castelsardo, Ac Coros di Florinas e Acs coro femminile melodias di Uri.

«Con questo evento - ha sottolineato il Presidente Gianfranco Satta - puntiamo ad attirare l’attenzione sul territorio dell’Anglona e del Coros che possono offrire una destinazione turistica alternativa al mare, in un periodo che consente di allungare la stagionalità e che al tempo stesso valorizzi la rete di imprese che lavorano per offrire servizi turistici mirati. Non sarà un evento a se stante, ma il primo di altri appuntamenti che organizzeremo nel territorio, con l’obiettivo di coinvolgere le comunità».

