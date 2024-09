Piazze piene da una settimana a Muravera per InVaso, il festival del teatro amatoriale. In centinaia ogni sera applaudono prima le rappresentazioni delle compagnie teatrali sarde e internazionali (piazza Chiesa, atmosfera molto suggestiva) e poi i cantanti e le band musicali (piazza Europa, ieri si è esibita Claudia Aru, stasera ci sarà l’Armeria dei Briganti, sabato 7 settembre gran finale con il maestro di launeddas Luigi Lai). Oltre cento gli artisti che si stanno esibendo: fra loro i rappresentanti di Spagna, Galizia e Georgia.

“Muravera – ha detto Matteo Plaisant, assessore al turismo del Comune – è stata scelta come capitale del teatro amatoriale per la seconda volta consecutiva, per noi è un grandissimo onore. Meravigliosa la risposta del pubblico”. Grandissimo il lavoro dell’associazione muraverese La Forgia: se InVaso è qui il merito è soprattutto loro. Organizza, oltre a La Forgia e Fita, l’associazione Naif con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Pro Loco di Muravera.

