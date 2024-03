Il suo sorriso non si può dimenticare. Ma anche la generosità, la competenza e il tratto gentile. Il mondo della tv e dell’informazione è in lutto per la morte di Giuseppe, per tutti “Cicci”, Sanna. Aveva 66 anni. Operatore di ripresa e regista che ha attraversato oltre 40 anni della storia della televisione in Sardegna tra emittenza privata e servizio pubblico della Rai. Per i giornalisti che lavoravano con lui una sicurezza. Doti umane e professionali. Dispensava ai colleghi più giovani consigli e incoraggiamenti. Un riferimento, rassicurante anche nelle situazioni più critiche di una professione che richiede freddezza e decisioni tempestive. Il suo mondo ha accolto con grande dolore la notizia della scomparsa.

Rimpianto, nostalgia e molti ricordi. Amici e colleghi hanno manifestato vicinanza e solidarietà alla moglie Rita e ai figli Manuela e Alessando. In tantissimi sui social gli hanno rivolto messaggi affettuosi. Uno per tutti: «Ciao Cicci Sanna, grazie per la professionalità, le chiacchierate e i consigli utili e mai banali».

I funerali sabato 16 marzo alle 15 nella parrocchia di San Giovanni Evangelista a Quartu, nel quartiere di Pitz’e Serra.

