La visita del Grand Hotel ex Esit nell’ambito di Monumenti Aperti si è trasformata in un viaggio Amarcord per il turista inglese Gordon Jenkins, classe 1929, di Bristol. L’uomo soggiornò nella struttura ricettiva (oggi scuola professionale alberghiera) nel lontano 1956.

Oggi ha avuto l’occasione di ritornare in quegli spazi trasformati da decenni nel glorioso istituto per i servizi alberghieri e della ristorazione di Alghero. La visita all’edificio di Piazza Sulis è stata la novità dell’edizione 2024 di “Monumenti Aperti” e Gordon Jenkins ha compiuto il suo giro accompagnato da un gruppo di studenti.

Ha raccontato di essere arrivato al Grand Hotel per puro caso, 68 anni fa, dopo aver conosciuto l’allora direttore dell’albergo,Victor Hugo Saccardi, nell’isola di Jersey, in Francia. Conserva ancora il suo biglietto da visita.

