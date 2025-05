Nel fine settimana Bosa, Cuglieri e Simala rinnovano l’appuntamento con la 25° edizione di “Monumenti Aperti, A Bosa numerosi i siti accessibili: dalla maestosa Cattedrale dell’Immacolata alla Chiesa del Rosario, fino ai Musei Casa Deriu e alla Pinacoteca Atza. Aperture straordinarie anche per le antiche Concerie, il Castello Malaspina, con la suggestiva Cappella Palatina dedicata a Nostra Signora di Regnos Altos. Tra i luoghi di culto più amati, la Chiesa di San Pietro extra muros e quella della Madonna del Rosario. La manifestazione, partecipata e ricca di iniziative, vede studenti e volontari impegnati nel ruolo di guide, riscoprendo e raccontando la storia locale con entusiasmo e orgoglio.

Cuglieri propone un viaggio tra spiritualità, arte e natura. Il Seminario Maggiore del Sacro Cuore, con il suo parco e la Via Crucis, è una meta da non perdere Così come la Basilica della Madonna della Neve, cuore religioso del paese, affiancata dal Convento dei Cappuccini e dal Museo Civico Archeologico. Aperti anche antichi luoghi di culto come la Chiesa di Sant’Antioco e Madonna delle Grazie. Tra i diversi percorsi Casa Cocco e il Museo dell’Olio Zampa hanno raccontato la memoria quotidiana, ma pure i musei del cucito e del telaio. Spazio anche ai trekking a Casteddu Etzu, alla Domus de Janas di Serruggiu e alla cascata di S’Istrampu ‘e Massabari.

