Girovagando, il Festival internazionale di arte in strada, torna nel Montiferru con un titolo evocativo CambiaMenti. Da giovedì 24 a domenica 27 quattro giornate intense e ricche di teatro, musica e poesia, con laboratori artistici, danza, installazioni e performance autoriali. Organizzato da Theatre en vol, compagnia di teatro urbano di Sassari, vuole sensibilizzare ad essere consapevoli e resilienti ai mutamenti nel mondo geografico e nella società: «Per avvicinare le persone, per riflettere insieme sul nostro vivere collettivo nell’ottica di una consapevolezza culturale e ambientale, e per promuovere una cultura inclusiva sostenuta da una cittadinanza attiva», spiegano gli organizzatori.

Anteprima giovedì a Santu Lussurgiu con spettacolo clownesco, teatro e musica. Venerdì trasferimento a Sennariolo per animare il più piccolo borgo del Montiferru, fino a domenica.

Gli eventi: Ali, una storia d’amore… e immondizia, spettacolo comico-poetico senza parole di Anna Gagliarducci, e l’interessante laboratorio artistico Legarsi al luogo a cura di Annalisa Masala e Bruna Cossu. Poi Danza degli elementi di Lucia Cocco e Viaggio musicale teatrale dal dixieland, swing, cumbia e balcanica a cura di Nuova Orchestrina Altalena. Silence Teatro propone Come angeli del cielo, mentre Theatre en vol cura direttamente le performance Ida est’, Tracce in cammino, Ginette e son monde e Passeggiata a mezz’aria.

Un viaggio profondo nel cambiamento a cominciare da quello climatico: «Il nostro modo di vivere è sempre più condizionato e richiede un ripensamento, una rivisitazione. Il processo di cambiamento da mettere in atto riguarda le tecnologie energetiche, ma anche i nostri stili di vita, le nostre relazioni sociali, l’organizzazione delle città, la mobilità; richiede attenzione ai tempi della natura e alla cura e salvaguardia dell’ambiente urbano e naturale. È necessario e urgente rivedere la nostra mentalità, le nostre abitudini», precisano gli organizzatori.

Il festival è organizzato da Theatre en vol con sostegno di Fondazione di Sardegna e Regione, Ministero della Cultura, i Comuni di Santu Lussurgiu e Sennariolo.

© Riproduzione riservata