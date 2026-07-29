Giovedì 30 luglio, alle 21, nel borgo di Montevecchio sarà proiettato al pubblico il cortometraggio i "Passi che raccontano". Il documentario è dedicato al Cammino Minerario di Santa Barbara che con il suo itinerario storico, culturale e religioso inserito nel Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna lungo gli antichi cammini minerari del sud ovest della Sardegna si estende per 500 km in 30 tappe nella terra più antica d’Italia tra mare, monti, miniere attraverso 8.000 anni di storia.

L'iniziativa, promossa dalla Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara e da Islas del Mar Project, in collaborazione con il Comune di Guspini, accompagnerà il pubblico in un viaggio tra miniere, paesaggi e persone, raccontando il patrimonio naturalistico, storico e umano che caratterizza il Cammino.

Isabel Vera ambasciatrice delle Isole del progetto "Islas del Mar" regista del documentario spiega: «Raccontare la storia mineraria del Sud Ovest della Sardegna significa raccontare il cuore, la memoria e l’anima di intere comunità. Con questo documentario abbiamo voluto dare voce ai luoghi e alle persone che hanno lasciato un segno profondo nella storia dell’isola, custodendo un patrimonio di valori, sacrifici e identità. Un viaggio reso possibile anche grazie alla Fondazione del Cammino Minerario di Santa Barbara, nostro partner, che ogni giorno lavora per valorizzare questa straordinaria eredità.»

La proiezione del documentario è stata annunciato nell' ultimo consiglio comunale dal sindaco di Guspini Marco Pala con un invito a tutti i consiglieri e cittadinanza a partecipare.

L'appuntamento si terrà di fronte alla Palazzina della Direzione e offrirà l'occasione di conoscere un racconto per immagini dedicato ai luoghi, ai camminatori e alle comunità locali che contribuiscono ogni giorno a rendere il Cammino Minerario di Santa Barbara un'esperienza unica.

Mauro Usai presidente del Cammino promotore dell’iniziativa dice: «Montevecchio è uno dei luoghi simbolo del nostro Cammino: qui la memoria mineraria incontra un paesaggio straordinario e continua a raccontare la storia delle comunità che lo hanno vissuto. Per questo siamo particolarmente felici di presentare nel villaggio minerario di Guspini ‘Passi che raccontano’, un documentario che restituisce il significato più autentico del Cammino Minerario di Santa Barbara» « Non è soltanto un percorso escursionistico, ma un’esperienza fatta di persone, identità, cultura e accoglienza - Prosegue usai -Attraverso immagini e testimonianze, il documentario mostra come ogni tappa diventi occasione di incontro e di scoperta, valorizzando un patrimonio che appartiene a tutta la Sardegna. La nostra missione è proprio questa: trasformare il cammino in uno strumento di sviluppo sostenibile, capace di generare nuove opportunità per i territori e di far conoscere, anche oltre i confini dell’Isola, la ricchezza del paesaggio minerario, ambientale e umano che custodiamo”. Conclude il presidente Usai.

Nel corso della serata sarà inoltre presentata una nuova lattina celebrativa del Birrificio 4 Mori, realizzata in omaggio a Santa Barbara.

© Riproduzione riservata