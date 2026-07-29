“La libertà non è un bene che si possiede una volta per tutte. È un esercizio quotidiano, una vigilanza ininterrotta”. Lo scrive Joyce Lussu in “Fronti e frontiere”, pubblicato nella prima versione nel 1945. C’è l’orizzonte di Joyce, la sua vita in un momento storico tumultuoso, attraversato da totalitarismi che devastano le libertà e provocano crimini orrendi. C’è la descrizione dell'occupazione di Parigi nel 1940, con il richiamo al “passo dell'oca” per evocare la marcia dei soldati nazisti. Una disumanizzante potenza militare: “Robusti maschi addestrati al passo dell'oca, col fragore dei cingoli [...] pronti ad ammazzare, a consegnare gli inermi ai torturatori”.

Alessia Farci ha scelto la poetessa e combattente per la libertà per la sua tesi di laurea che ora è diventata un libro pubblicato dalla casa editrice Il Maestrale: “Resistenze letterarie, Joyce Lussu tra Fronti e frontiere". Alessia Farci, 26 anni, nata a Decimomannu, si è laureata in Beni culturali e spettacolo e in Filologia e letterature classiche e moderne. Ha collaborato con la Fondazione Enrico Berlinguer condividendo con altri studiosi un saggio dedicato al leader del Pci.

Percorso umano e politico

«Quando si scopre la storia di Joyce, la cui vita è strettamente legata per affinità di sentimenti e idee a quella di Emilio Lussu, è impossibile non rimanerne affascinati. Il suo percorso umano e politico rappresenta ancora oggi un esempio di impegno civile, libertà, militanza e partecipazione democratica», afferma la ricercatrice che ha conosciuto la “Sibilla” raccontata da Silvia Ballestra attraverso lo spettacolo “Un irresistibile miraggio del mondo” scritto da Paola Soriga. «Da quel momento - chiarisce - ho deciso di cambiare completamente il tema della mia tesi per approfondire la vita e l’opera di una donna molto attuale per i suoi pensieri lungimiranti e per i valori che ha sempre difeso». “Resistenze Letterarie. Joyce Lussu tra Fronti e frontiere” è il frutto di oltre un anno di ricerche.

Documenti inediti

L’autrice ha tessuto la trama della storia editoriale di “Fronti e Frontiere” consultando numerosi documenti inseriti negli archivi della casa editrice Laterza e dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri. Joyce non conservava personalmente gran parte delle sue carte. Così la studiosa ha ricostruito il percorso dell’opera attraverso carteggi custoditi da altri protagonisti della storia politica e culturale italiana. «Queste fonti - spiega Alessia Farci - hanno permesso di comprendere meglio l’evoluzione dell’opera, pubblicata in diverse edizioni tra il 1945 e il 1992, e il ruolo che il libro ha avuto nel racconto della Resistenza e di una memoria italiana che non può essere dimenticata».

Il ruolo delle donne

“Fronti e frontiere” è un libro da scoprire o riscoprire per tanti motivi ma soprattutto per lo sguardo che Joyce rivolge alle donne che con lei hanno condiviso gli ideali di libertà e giustizia. «Alcuni si domanderanno - scrive nell’introduzione - perché i capitoli portano come titoli dei nomi di donne, che non sono figure centrali nello svolgimento del racconto. […] si parla così poco di donne nella letteratura italiana, di donne nel pieno senso umano, e non solamente amoroso e sentimentale! Ma il filo della narrazione ha poi tradito questo intento iniziale. Pure io lascio, in cima a ogni capitolo, questi nomi che mi sono cari, non come titolo, ma come dedica».

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