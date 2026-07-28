Girovagando 2026 al via da Sassari: presentata la 29ª edizione del festival internazionale di arte in strada. Il tema di quest’anno “La Rivolta della Bellezza - senza perdere la tenerezza” segue il filo conduttore dello scorso anno e lo approfondisce nell'invito a coltivare la tenerezza come risposta al diffondersi della violenza, dell'intolleranza e delle tensioni del tempo presente. Così hanno spiegato gli organizzatori alla presentazione della 29^ edizione di Girovagando, il Festival Internazionale Itinerante di Arte in strada che si è tenuta alla Camera di Commercio.

Dal 21 agosto al 6 settembre, l'edizione 2026 interesserà otto comuni tra Nord Sardegna, Montiferru e Marmilla. Il programma coinvolgerà 20 realtà artistiche provenienti da Sardegna, Italia, San Marino, Olanda, Svizzera, Spagna, Belgio, Polonia, Uruguay e Brasile per quasi 50 eventi tra cui sei Prime nazionali e due Prime regionali, confermando la vocazione internazionale della manifestazione e la capacità di coniugare qualità artistica e valorizzazione dei territori.

L'apertura è prevista per il 21 agosto a Villa Verde, in Marmilla. Animeranno le piazze Circ Panic con "Il Sogno di un passero", Theatre en vol con "Tracce - in cammino", Circooltura - Ex Ma con la prima nazionale de "Il cielo in una gabbia" e Royal Circus Ostrica – Nuova Orchestrina Altalena.

Girovagando farà poi tappa a Tissi (22 agosto), Aggius (25), Stintino e Assolo (27), Baradili (28), Santu Lussurgiu (29 agosto) e infine Sassari, con quattro giornate: dal 3 al 6 settembre.

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