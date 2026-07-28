Da Sanremo, dov’è arrivato secondo con “Tu mi piaci tanto”, alle spalle del vincitore della 76ª edizione Sal Da Vinci, a Berchidda per il Premio Miles Ahead: il 2026 per Sayf continua a essere ricco di soddisfazioni.

Il 27enne rapper e cantautore italo-tunisino, nato Adam Sayf Viacava, ritirerà il riconoscimento assegnatogli da Time in Jazz il 13 agosto in piazza del Popolo. “In un’edizione dedicata a Miles Davis, musicista geniale e visionario che ha cambiato il corso della storia del jazz e della musica contemporanea, ci è sembrato naturale premiare un artista che dimostra curiosità, coraggio creativo e una sincera passione per la tromba, portando al tempo stesso un messaggio musicale e umano profondamente attuale”, sottolinea l’ideatore e direttore artistico del festival, Paolo Fresu: “Time in Jazz è nato anche per questo: per mettere in dialogo generazioni, linguaggi e sensibilità diverse, senza smettere di guardare al futuro”.

La premiazione di Sayf si terrà alle 21.15 sul palco centrale di Time in Jazz, prima dei concerti del pianista e compositore norvegese Bugge Wesseltoft e del musicista e produttore tedesco Apparat. Intanto il botteghino del festival registra un altro sold out: dopo quello per Diodato, protagonista il 9 agosto del tradizionale concerto tributo a Fabrizio De André a L’Agnata di Tempio Pausania, anche per “Kind of Miles”, lo spettacolo teatrale e musicale di e con Paolo Fresu, che andrà in scena l’11 agosto a Berchidda, c’è già il tutto esaurito.

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