Doppio appuntamento venerdì 31 luglio alle 20 in Piazza Boyl a Putifigari per il festival letterario Dall’altra parte del mare 2026. La serata inizia con il giornalista Pino Casamassima che presenta il suo libro “Nella rete di Epstein. Il caso che sta facendo tremare Governi, imperi e reputazioni. Dialoga con l’autore il collega Giovanni Dessole.

Alle ore 21 spazio a Francesco Abate con “Gli indegni (quasi un musical)”. Lo spettacolo è tratto dall'omonimo romanzo dello stesso Abate, che sarà accompagnato sul palco da Renzo Cugis, Fabio Farigu e Betti Manca. Un'immersione di musica e parole che porterà il pubblico dritto dritto negli anni Ottanta.

Il festival letterario Dall’altra parte del mare è organizzato dall’Associazione Itinerandia con la collaborazione della Libreria Cyrano e patrocinato e sostenuto dai Comuni di Putifigari e Alghero, dalla Regione Sardegna e dalla Camera di Commercio di Sassari attraverso il programma Salude & Trigu.

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