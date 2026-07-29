A Orgosolo le anteprime del festival cinematografico: in “Guai ai vinti” la lotta degli ex operai dell’industriaDal 10 al 13 settembre la seconda edizione, venerdì la proiezione del documentario del regista Paolo Carboni
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A Orgosolo sono cominciati i preparativi per la seconda edizione di Off, il festival cinematografico di “denuncia, lotta e resistenza” arrivato alla seconda edizione. E in vista dell’appuntamento dal 10 al 13 settembre, venerdì ci sarà un’anteprima della nuova edizione.
Alle 19 al bar degli artisti in via Nuoro è in programma la proiezione del documentario “Guai ai vinti” di Paolo Carboni. La pellicola (68 minuti, prodotto nel 2018) racconta la tragedia umana e sociale di diversi ex operai del polo industriale di Ottana, colpiti da malattie legate all’esposizione all’amianto e ad altre sostanze nocive. Attraverso le testimonianze dei lavoratori, delle loro famiglie e di chi continua a lottare per il riconoscimento dei propri diritti, il film ricostruisce il fallimento di un sogno industriale trasformato in una drammatica vicenda di ingiustizia, memoria e denuncia.
Obiettivo dell’Orgosolo film festival, promosso dalla fondazione Rts e sostenuto da fondazione di Sardegna, Regione e Comune di Orgosolo con il patrocinio dell’Isre, è quello di valorizzare il cinema come strumento di riflessione critica e impegno civile. In questo senso, Orgosolo, con la sua storia di resistenza e partecipazione popolare (la lotta di Pratobello del 1969 su tutte) rappresenta il luogo ideale per accogliere un evento che vuole essere al tempo stesso momento di confronto internazionale e occasione di crescita culturale.
«Il programma – afferma Paolo Carboni, co-direttore artistico – è pensato per incontrare il più possibile le persone di Orgosolo e coinvolgerle direttamente nella vita del festival. Quest'anno le novità sono diverse. Una su tutte i laboratori di cinema nelle scuole. Un’altra novità è rappresentata dall’inserimento di una giuria popolare composta da appassionati di cinema che abitano ad Orgosolo».
I laboratori di cinema (che si sono tenuti tra maggio e luglio) sono stati curati dal regista orgolese Antonio Congiu. Si concluderanno con la realizzazione di un cortometraggio realizzato dagli alunni che verrà proiettato durante la settimana del festival.
(Unioneonline/A.D)