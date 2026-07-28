Tre tappe tra Alghero, Castelsardo e Stintino per presentare il libro della giornalista di La7 dedicato all’esperienza vissuta a bordo della Global Sumud Flotilla. Dopo gli incontri con Piergiorgio Pulixi, Davide Piras e Miguel Gotor, prosegue il calendario di Genera Festival Estate.

Protagonista dei prossimi appuntamenti sarà la giornalista sassarese Emanuela Pala, inviata del programma “Piazzapulita” di La7, che presenterà il volume “Ostinata umanità. A bordo della Global Sumud Flotilla”. Il mini tour prenderà il via questa sera, martedì 28 luglio, alle 21 a Villa Mosca, ad Alghero. Emanuela Pala dialogherà con Giampaolo Cassitta, direttore artistico di Genera Festival, ripercorrendo le pagine del suo diario di viaggio a bordo della Global Sumud Flotilla, la coalizione internazionale della società civile nata con l’obiettivo di rompere il blocco navale imposto su Gaza.

Il secondo appuntamento è in programma mercoledì 29 luglio, alle 21, in piazza La Pianedda a Castelsardo. Anche in questa occasione sarà Cassitta a confrontarsi con l’autrice, accompagnando il pubblico attraverso il racconto dell’abbordaggio da parte della marina israeliana, della detenzione nel carcere del Negev e delle riflessioni maturate durante un’esperienza segnata dal coraggio, dalla solidarietà e dalla scelta di non restare indifferenti davanti alla sofferenza.

La tournée si concluderà venerdì 31 luglio, alle 21, alle Vele di Pietra, nel Porto Vecchio di Stintino. Emanuela Pala dialogherà con la scrittrice sassarese Raffaela Ulgheri, già ospite nelle scorse settimane della rassegna, e con Paolo Bellotti, presidente dell’associazione Intrecci culturali, partner del festival. L’incontro approfondirà i temi affrontati nel libro, soffermandosi sul valore della testimonianza giornalistica e dell’impegno civile. Genera Festival Estate conferma così la propria vocazione a creare occasioni di confronto tra giornalismo, letteratura e attualità, anticipando lo spirito della prossima edizione di Genera, il festival di giornalismo e comunicazione in programma tra Sassari e Alghero dal 1° al 5 ottobre 2026 e dedicato agli studenti delle scuole superiori.

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