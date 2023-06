Diverse vie di Mogoro si tingono di blu: è quasi conclusa la posa di altre 50 nuove foto che abbelliranno il centro del paese.

È una nuova mostra fotografica la protagonista della tredicesima edizione dell’iniziativa BifotoFest che verrà inaugurata venerdì 16 giugno. Appuntamento alle 18,30 in piazza Giovanni XIII. Gli scatti questa volta sono del fotografo e critico musicale italiano Guido Harari, famoso per aver immortalato i più grandi miti della musica. Una mostra che ha un sapore speciale, di riscatto.

A Mogoro nessuno dimentica infatti il raid di alcune settimane fa. Qualcuno aveva danneggiato 15 fotografie allestite tempo fa nel centro storico del paese. Mogoro però non si arrende e continua a investire in cultura. Le nuove foto sono state allestite in tre vie differenti: Denti, Paderi e Martini. Fotografie che si aggiungono alle 400 già presenti in varie zone del paese. Un bene della comunità che nell’arco di tutto l’anno attira tantissimi appassionati di fotografia e non solo.

«Ormai ci siamo - commenta con orgoglio Stefano Pia, curatore e ideatore dell'iniziativa cultura assieme a Vittorio Cannas - In queste ore stiamo ultimando gli utili dettagli grazie a tanti amici e volontari che ci danno una mano per appendere le foto nei muri. Ci aspettiamo tanti visitatori, considerata la grandezza del fotografo che venerdì sera qui assieme a noi. In Sardegna ha esposto pochissime volte. Per noi quindi tutto questo è motivo di orgoglio. Nel centro storico del paese sono in bella mostra immagini molto grandi, sia di dimensione sia per la bellezza e importanza: è un evento di tutti, di tutto il paese che è sempre stato con noi, come anche l’amministrazione. Con la cultura - conclude Stefano Pia - cerchiamo di intrattenere i giovani, di evitare lo spopolamento. Una brutta piaga che colpisce anche il nostro paese».

© Riproduzione riservata