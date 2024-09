Si chiama “Arte, suoni e sapori” la manifestazione che sabato prossimo 14 settembre unirà artigianato, musica, tradizione ed enogastronomia. Evento giunto alla seconda edizione e promosso dal Comune di Mogoro, in collaborazione con Pro Loco e Fondazione Distretto Rurale Giudicato di Arborea.

Si parte alle 10 con il tour guidato alla scoperta del territorio con la visita al Nuraghe Cuccurada e la degustazione con visita al birrificio artigianale mogorese. Birre e vini saranno in abbinamento alle pietanze stagionali delle aziende della rete turistica Parte Montis. Nel pomeriggio dalle 15. 30 visita guidata al laboratorio della tessitrice Wilda Scanu della cooperativa Su Trobasciu. Per la partecipazione al tour, alla degustazione e alla visita guidata è necessaria la prenotazione. A questo proposito gli organizzatori invitano a contattare il numero 3884366632.

Successivamente, alle 18.30 laboratori artigianali nei cortili di via Nuova, da parte degli artigiani espositori alla Fiera ed a seguire la sfilata dei gruppi folk con la partecipazione dei gruppi Su Sticcau di Mogoro, Laconi, Monastir e Busachi. Alle 20 sarà invece il momento della degustazione enogastronomica con la preparazione di piatti della tradizione. Alle 22 l’intensa giornata si conclude con la 1° rassegna folk “Ballu Sardus In Pratz'e Ballus” a cura del Gruppo Folk Su Sticcau. Non mancheranno i balli per tutti con Roberto Fadda.

L’appuntamento sarà preceduto venerdì 13 da una iniziativa inserita nel cartellone degli eventi che, fanno da corollario alla Fiera dell’artigianato artistico e dal titolo ‘Note in Fiera’, viaggio musicale all’interno dello spazio espositivo organizzato in collaborazione con l’associazione Pedras et Sonus. A partire dalle 22 i locali fieristici saranno aperti ai visitatori che verranno accompagnati dalle notedi sette musicisti: Pasquale Mirra al litofono, Zoe Pia al clarinetto e launeddas, i Tenores di Orosei Antoni Milia; Raffaele Matta alla chitarra “This is water”.

Presenti anche alcuni studenti della Scuola Civica di Musica “Alessandra Saba” che suoneranno chitarra e pianoforte

