Sanremo è in corso e un detto sardo ci dice che è vietato cantare a tavola. Ma sono tanti i modi di dire che riguardano il canto e il cantare.



Eccone alcuni:

"Cantai s’alleluja ae unu" che dal sardo all’italiano significa "cantare a uno l’alleluja". È un modo di dire utilizzato quando qualcuno rimprovera qualcun altro con termini così solenni da lasciarlo senza parole.

"Chen‘e dinai no si càntat missa", ossia: "Senza soldi non si dice messa". Un modo di dire che pone l’accento sul fatto che qualsiasi lavoro va pagato.

"‘Nci bòlit un’annu a ddu fai cantai e dèx’annus a ddu fai citiri" è un modo di dire che si usa per quelle persone timide e che parlano poco, ma che quando parlano non finiscono più e infatti la traduzione è "ci vuole un anno per farlo cantare e dieci anni per farlo stare zitto".

"Chini pàpat e càntat, ciorbeddu dd’ammàncat” che tradotto vuole dire: "A chi mangia e canta manca il cervello", per far intendere che a tavola bisogna comportarsi con un certo decoro.

"A chini càntat in mesa, conca de pagu firmesa” (Chi canta a tavola ha una testa che funziona poco)

Ecco che gli ultimi due detti combinano la cena al canto proprio come Sanremo riesce a unire la musica al momento in cui ci si siede a tavola dopo una lunga giornata. Quindi non cantante mentre state mangiando, lo dicono i detti sardi.

