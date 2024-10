L’obiettivo è quello di promuovere il talento e la creatività dei giovani del territorio, offrendo un momento di aggregazione e sensibilizzazione verso l'arte contemporanea. La piazza di via Cagliari, a Milis, sta per cambiare aspetto. Sabato, a partire dalle 17, un gruppo di giovani artisti attraverso l’arte dei graffiti trasformerà lo spazio urbano in un’opera di creatività.

L’evento, un progetto educativo di strada, promosso dal Plus del Comune di Oristano in collaborazione con l’amministrazione di Milis dal titolo "Arte e Graffiti”, prevede anche un workshop sull'uso della bomboletta spray tenuto da uno dei giovani partecipanti. Sarà aperto al pubblico fino ad esaurimento posti.

«Si tratta di un’opportunità unica per i cittadini e le cittadine di tutte le età - fanno saper dal Plus - che permetterà loro di avvicinarsi a questa forma d'arte e di imparare tecniche e segreti dai ragazzi stessi». L'invito è rivolto non solo alla popolazione di Milis ma anche ai residenti dei paesi limitrofi, che vogliono sostenere le nuove generazioni e conoscere da vicino il progetto.

