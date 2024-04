Alicia Giménez-Bartlett succede a Emmanuel Carrère e al Nobel Orhan Pamuk nell’albo d’oro del Premio Costa Smeralda: la scrittrice spagnola, tra le autrici più lette anche in Italia grazie al personaggio dell’ispettrice Petra Delicado, interpretata dall’attrice Paola Cortellesi, protagonista dell’omonima serie noir di Sky, ritirerà il Premio internazionale 2024 durante la cerimonia ufficiale del 4 maggio al Conference Center di Porto Cervo.

L’annuncio è stato fatto questa mattina a Milano, durante la presentazione che si è svolta nella sede della Fondazione Rovati, da Renzo Persico, presidente del Consorzio Costa Smeralda, Mario Ferraro, vicepresidente del Consorzio Costa Smeralda, e Stefano Salis, direttore artistico del premio letterario. Oltre alla vincitrice del Premio internazionale è stata svelata l’identità del vincitore del Premio speciale, che andrà al rapper olbiese Salmo, tra i più influenti della scena musicale italiana, e della vincitrice del Premio Cultura del Mediterraneo, individuata quest’anno in Mariasole Bianco.

Annunciate anche le terne finaliste per la Narrativa, che vede in gara Ginevra Lamberti, Eugenio Murrali ed Evelina Santangelo, e per la Saggistica: in lizza Maurizio Ferraris, Vera Gheno e Vincenzo Trione. I vincitori saranno proclamati durante la cerimonia finale.

