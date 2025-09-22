Milano Fashion Week, sfila Miss Bikini (con un tocco di Sardegna)Il brand di Andrea Teofilatto, tempiese per parte di madre, presenta la nuova collezione primavera-estate 2026
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un brand sardo doc protagonista della Milano Fashion Week.
Domani, martedì 23 settembre, alle ore 10.30 preso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia intitolato a Leonardo Da Vinci in Via San Vittore 21, presenterà la sua collezione per la primavera-estate 2026 Miss Bikini, brand partorito alla fine degli anni ’80 dalla mente di Andrea Teofilatto all’epoca 27enne, tempiese da parte di madre, e l’allora fidanzata Alessandra Piacentini, 5 anni più giovane.
Nell’estate dell’88 la coppia, legatissima all’Isola, si trovava sulla spiaggia della Celvia, vicino a Porto Cervo, ed ebbe l’idea di una linea di costumi un po’ più audaci rispetto a quelli che si usavano in quegli anni.
Oggi Miss Bikini è azienda leader nella produzione di costumi da bagno e vede Teofilatto al timone, affiancato dalla moglie Alessandra e dalla cognata Francesca Piacentini, come stiliste.
Tante le celebrità che in passato hanno sfilato per Miss Bikini: Elisabetta Canalis fu ospite d’onore della sfilata milanese del 2012, addirittura Naomi Campbell nei primi anni 2000.
«Questa collezione - spiega il fondatore di Miss Bikini - parla di donne che inventano sé stesse ogni giorno: eleganti e ribelli, creative e autentiche, orgogliose della propria differenza. Evoca icone eterne come Brigitte Bardot e Jane Birkin, i loro abiti gipsy, le borse intrecciate, i fili lunghi di collane che sfiorano la pelle, i capelli sciolti nella brezza: ogni dettaglio diventa un canto alla libertà, un sussurro di passione, un omaggio all’amore che si rinnova e rifiorisce. La sfilata Miss Bikini Luxe SS26 - continua Andrea Teofilatto - è un’esortazione a camminare con fierezza nella propria pelle, a ritrovare la propria direzione partendo per un viaggio in cui ogni look è un passo verso un orizzonte da vivere da protagonista».
L.P.