"Profondo nero", tratto dalla colonna sonora dell'omonimo documentario del regista cagliaritano Roberto Pili, conquista il premio del miglior videoclip alla sedicesima edizione de “Ilcorto.it - Festa Internazionale di Roma”.

Pili, nella precedente edizione del Festival, aveva trionfato nella stessa categoria con "Lucy - Un destino da pioniera".

Il videoclip, che vede protagonista Davide Lai, writer sardo noto nella scena dell'arte urbana come Nero, è un'opera che traduce in immagini il testo di Danno (Simone Eleuteri), storico membro del gruppo Colle Der Fomento. La produzione musicale, invece, è firmata dal leggendario DJ Ice One (Sebastiano Ruocco).

L’opera è un viaggio nell'oscurità della sofferenza mentale, con versi incisivi e sonorità cupe incarnando il concetto di "nero" come simbolo di dolore psicologico e di angoscia interiore.

La premiazione si è svolta sabato scorso al Teatro della Forma di Roma. Quest’anno sono arrivate nella Capitale 1.259 opere provenienti da 40 nazioni, con ben 415 lavori selezionati.

Madrina della cerimonia è stata l'attrice Beatrice Fiori. La giuria ha, invece, assegnato il premio per miglior corto assoluto a "Prova d'amore" di Denis Nazzari, con le musiche firmate dal Premio Oscar Nicola Piovani e un cast guidato da Alessandro Haber, affiancato da Cristina Moglia e Nadia Bengala.

