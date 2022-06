Arriva una novità per WhatsApp, la popolare app di messaggistica. Attualmente, una volta inviato il testo non è più possibile intervenire se non cancellandolo integralmente, adesso invece sta per diventare operativo un aggiornamento che consentirà la modifica del messaggio dopo l’invio.

Una possibilità al centro di tantissime richieste da parte di oltre 2 miliardi di utilizzatori.

Ecco come funzionerà: bisognerà tenere premuto sullo schermo il testo del messaggio, avviene la selezione, si apre un menu a tre punti e da qui si modifica, infine ci sarà il nuovo invio.

Quello che per ora non si sa è se questa possibilità rimarrà nel tempo o sarà solo temporale, ossia se ci sarà un numero limitato di minuti per intervenire e se chi riceve il messaggio potrà capire o meno che ci sia stata la correzione.

