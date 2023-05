Scrittore, storico, giornalista: Enrico Costa è stato una figura centrale nella storia sassarese e sarda dell'Ottocento. Basti ricordare i suoi romanzi storici come “Il muto di Gallura” e “Giovanni Tolu. Storia di un bandito sardo” senza dimenticare l'opera fondamentale per la città, “Sassari” in sei volumi.

Domani alle 18 l'Archivio storico di Sassari in via dell'Insinuazione inaugura proprio con Enrico Costa il ciclo “Memorie sassaresi. Ricordi e personaggi di una città da amare”, promosso dal Circolo culturale Aristeo insieme allo stesso Archivio storico e col patrocinio del Comune di Sassari.

Il breve ciclo di incontri intende presentare il vissuto e il profilo di personaggi del passato attraverso la testimonianza e il contributo di autori, saggisti e divulgatori, traendo spunto in prevalenza dalla rubrica “Memorie sassaresi” dello scrittore Manlio Brigaglia. Proprio nella sala intitolata al giornalista, di cui il 10 maggio ricorre il quinto anniversario della scomparsa, in questa speciale prima puntata Stefania Bagella e Simonetta Castia del Circolo culturale Aristeo, in collaborazione con la responsabile dell’archivio Carla Merella, intratterranno gli appassionati ricordando Enrico Costa con l'ausilio di immagini, letture e una narrazione in presa diretta.

