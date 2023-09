Los Castells, le torri umane della tradizione catalana e patrimonio immateriale dell'UNESCO, arrivano anche ad Alghero. L’11 settembre, data scelta per il suo valore simbolico nel mondo della catalanità, si è costituita ad Alghero la Colla Castellera "Mataresos de l'Alguer". Il nuovo gruppo non è il primo che nasce fuori dai confini geografici della Catalogna, ma è il primo in Italia e il primo fondato nel territorio di lingua catalana più lontano dei Paesi Catalani, Alghero, la Barceloneta di Sardegna.

Il gruppo promotore ha dato risalto alla funzione sociale della Colla. Per montare (caricare) e smontare (scaricare) un castello con successo, i membri della Colla devono mostrare qualità come dedizione, fiducia, forza, rispetto, fraternità. I Castellers di Alghero pensano che la città abbia bisogno di uno spazio dove tutti, uomini e donne, anziani e giovani, studenti, lavoratori e pensionati, possano incontrarsi e collaborare con un obiettivo comune e aderire ai valori positivi che fanno parte della cultura castellera. Al primo articolo dello statuto, i Castellers hanno inserito la lingua della città: il catalano d'Alguer.

L’algherese è la lingua veicolare dell'associazione: i soci che già la parlano si impegnano ad usarla sempre e ad aiutare chi ancora non la parla bene, creando uno spazio dove tutti possano provare a usarla, senza paura di sbagliare e senza timidezza o vergogna.

Il presidente Gavino Balata spiega che non bisogna essere degli atleti per far parte della Colla. «Non tutti i membri devono costruire un castello e salire ai piani alti. C'è bisogno di gente che dia supporto alla base del castello (che si chiama pinya), musicisti e gente pronta a dare una mano con l'organizzazione e fare il tifo. Costruire castelli è un'attività per famiglie e, contrariamente a quanto possa sembrare, non è pericoloso. Le statistiche degli infortuni sono inferiori a quelle degli sport più diffusi».

Per questo motivo, l’associazione invita chiunque a partecipare. Coloro che aderiranno all’associazione entro il 31 ottobre saranno qualificati come Soci Fondatori. Per informazioni via email a mataresosdelalguer@gmail.com o via Instagram @mataresosalguer.

